Служба безопасности Украины сообщила о подозрении мэру Купянска Геннадию Мацегору. Он хотел сдать город русским оккупантам и отправился с ними на переговоры. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины. В отношении мэра-изменника возбудили уголовное дело по одним из самых тяжелых статей Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). "Преступления против основ государственности не имеют срока давности и рано или поздно враги Украины будут наказаны. Мы документируем каждого изменника: они будут нести ответственность по закону", — заявили в СБУ. Напомним, вчера Мацегора публично заявил, что город находится под контролем вражеских войск России.