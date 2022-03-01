Украинский Альфа-Банк рассматривает вопрос изменения структуры собственности банка из-за санкций ЕС к владельцам Михаила Фридмана и Петра Авена. Им принадлежит около половины акций банка. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу банка. "Рассматривается вопрос изменения структуры собственности банка в соответствии с требованиями международного и национального законодательства и обеспечения бесперебойной работы и сервиса для клиентов", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12,40%) действительно являются акционерами ABH Holdings SA. Но данная доля не является контрольным пакетом владения. "В связи с этим, санкции касаются акционеров как частных лиц, а не банка в целом. На обычную работу Альфа-Банка Украина санкции не влияют. Банк работает без ограничений", — говорится в сообщении. Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля ЕС ввел санкции против 26 граждан российских пропагандистов, членов правительства, бизнесменов и представителей СМИ. Под санкции попали Михаил Фридман – олигарх и совладелец консорциума "Альфа-банк", Петр Авен – председатель совета директоров консорциума "Альфа-банк". После этого российский миллиардер Михаил Фридман (группа "Альфа") заявил, что война в Украине – это трагедия и что она должна прекратиться. Альфа-Банк Украина – один из крупнейших украинских частных банков (6 500 сотрудников, 1,5 млн клиентов) с международным капиталом. Относится к частной инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings SA Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.