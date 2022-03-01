Великобритания выделит Украине 220 миллионов фунтов стерлингов (около 300 млн долларов) на экстренную и гуманитарную помощь. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания готовится принять в стране 200 тысяч беженцев из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Мы облегчим украинцам, уже живущим в Великобритании, возможность привозить своих родственников в нашу страну. Хотя цифры трудно подсчитать, их может быть больше 200 тысяч", — сказал Джонсон во время визита в Варшаву. Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский союз должен подготовиться к еще "миллионам" беженцев, которые спасаются от российского вторжения в Украину после того, как в блок вошли более 400 тысяч человек. Она сказала, что надеется, что в четверг Европейский Совет активирует директиву о временной защите, которая обеспечивает защиту бегающим, и добавила, что они рассматривают возможность направления большего количества людей, чтобы помочь граничащей с Украиной стране ЕС. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.