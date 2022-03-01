Глава Михайловской поселковой общины в Запорожской области Владимир Рыкун отчитался о "переговорах с руководством российских войск". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы общества в Facebook. Рикун провел переговоры с оккупантами, базирующимися в местном полицейском отделении. Глава общины достиг договоренностей с российскими войсками. "Ситуация следующая: россияне обещают не препятствовать работе наших служб, обещают не заниматься мародерством, не будут стрелять в жилищный сектор и не будут разрушать инфраструктуру. Кроме этого, обещают покинуть нашу землю через несколько дней", — отметил он. Также, по его словам, в Михайловской общине будет введен комендантский час. Кроме того, Рыкун призвал местных жителей "не совершать провокаций". Напомним, что накануне военные провели спецоперацию в Харьковской области и задержали местных государственных изменников, в частности, и мэра Южного. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.