Мэр столицы Виталий Кличко выступил онлайн на заседании Европейской народной партии в Европарламенте и призвал принять Украину в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Кличко в Facebook. Выступил онлайн на заседании фракции ЕНП в Европарламенте и призвал европейских депутатов поддержать заявку Украины на вступление в ЕС. Отдельно также провел телефонный разговор с главой фракции ЕНП в Европарламенте Манфредом Вебером. Также сообщил депутатам от Европейской народной партии о ситуации в Украине и в Киеве. И подчеркнул, что российская армия обстреливает и разрушает украинские города и поселки, убивает мирное население. И что демократический мир должен остановить дикость и преступления против человечества, которые происходят сегодня в центре Европы", — заявил Кличко. Он также подчеркнул необходимость предоставления гуманитарной помощи Украине и Киеву, чтобы в стране не произошло гуманитарной катастрофы. Кличко поблагодарил Европейскую народную партию, членом которой много лет является партия "УДАР", за поддержку украинского народа. Напомним, президент Владимир Зеленский 1 марта выступил с речью в Европарламенте. Он назвал Владимира Путина убийцей украинских детей. Когда глава государства закончил – ему аплодировали стоя.