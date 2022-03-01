Нью-Йоркская биржа (NYSE) и Nasdaq в понедельник приостановили торги акциями российских компаний. Под запрет попали "Яндекс", "Озон", МТС и другие компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации. Представители биржи отмечают, что это действие носит временный характер, пока регулирующие органы бирж изучают принятые в отношении России санкции. Нью-Йоркская биржа приостановила торги ценными бумагами "Мечела", "Циана" и МТС. На Nasdaq были остановлены торги акциями "Яндекса" и "Озона". Напомним, с начала вторжения России 24 февраля Украина перешла на военное положение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.