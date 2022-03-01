Для информирования граждан России о военных событиях и количестве погибших на территории Украины был разработан и запущен сайт https://russkiykorabl.info — сообщает коммуникационное агентство Postmen.

На веб-ресурсе объясняется, что происходит на территории Украины с самого начала, а также предоставляются контакты для получения информации о судьбе пропавших без вести российских военных.

На сайте опубликована статистика потерь российской армии, а также военных преступлений в отношении мирного населения Украины — количество погибших и раненых, доказательства обстрелов жилых домов.

Также на сайте размещены материалы по мировым акциям в поддержку Украины. Кроме того, на платформе россияне смогут найти телефоны горячей линии для поиска российских солдат и офицеров, которые были отправлены на так называемые «учения» на территорию Украины.

По словам разработчиков, сайт снабжен стабильной доступностью в случае попыток его блокировки со стороны страны-агрессора.

Первая версия сайта написана на созданной российскими разработчиками платформе Tilda и может быть недоступна на телефонах украинских мобильных операторов. Сайт полностью доступен в мобильной и стационарной версии всех пользователей на территории Российской Федерации.“Бросайте ссылку на https://russkiykorabl.info в комментарии. Распространяйтесь в соцсетях. Шлите знакомым. Отправляйте в СМИ”, – призывают в агентстве поддержать распространение информации на территории России.