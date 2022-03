Российские войска с первых дней вторжения используют в Украине запрещенное "Конвенцией о кассетных боеприпасах" оружие. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Bellingcat. Кассетные боеприпасы – это вид оружия, разбрасывающий над целью небольшие разрывные суббоеприпасы. Эти суббоеприпасы рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери. Ниже показан фрагмент неуправляемой ракеты РСЗО, провалившийся через несколько этажей многоквартирного дома.

В окне 2011 года в Сырие. Подробные сведения о городе Kharkiv s @bbcrussian shows apart of unguided MLRS raketa, що висить через several floors of apartment block. pic.twitter.com/V7swyFTddV — CIT (en) (@CITeam_en) 25 марта 2022 А это обстрел в районе 7-й детской больницы на Клочковской, Харьков, снятый на видеорегистратор авто, водитель которого чудом спасся при взрывах суббоеприпасов.

Район 7 детской больницы на Клочковской, Харьков pic.twitter.com/0tXW5IIIRh — bichik (@bichikota) 25 Feb. 2022 Эти остатки ракетных двигателей реактивных систем залпового огня БМ-30 были документированы в разных районах Харькова.

Эти оставшиеся ящики моторов от BM-30 множественные ящики производители ящиков должны быть документированы в различных гражданских областях, а также рассматриваются как обычно связанные с cluster munition use it raises concerns of cluster munitions be used by Russia in civilian areas. pic.twitter.com/zNstU53KoQ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 25, 2022 Сообщается, что ВС РФ используют реактивные снаряды с кассетными боеприпасами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч". Они имеют кассетную боевую часть, в которой находятся суббоеприпасы и которая в конце полета отделяется от хвостовой части с двигателем. После рассеяния боеприпасов ракетный двигатель и остатки боеголовки продолжают лететь дальше по траектории и часто вонзаются в землю. Детский сад в Ахтырке Сумской области 25 февраля также был обстрелян таким видом оружия. Это доказывают характерные чёрные пятна на крыше.

Ранее писали, что Владимир Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей.