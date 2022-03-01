Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому нагрузка на операторов, принимающих звонки граждан, увеличилась в разы. Нацполиции Украины нужны дополнительные руки. Об этом сообщили на странице Национальной полиции Украины в Telegram. Как известно, весь личный состав Нацполиции утром 24 февраля был поднят по боевой тревоге. С тех пор их команда круглосуточно и непрерывно несет свою службу. "Мы благодарим граждан, сообщающих нам о подозрительных лицах, перемещение вражеской техники, ведь это свидетельствует, что мы как никогда объединены одной целью. На этот раз – это победа над врагом, который пришел на нашу землю с войной", – отмечают в обращении. Также полиция отмечает, что они пытаются оперативно принимать и отрабатывать сообщения, но нагрузка на операторов службы 102 выросла в разы. Поэтому они просят согласиться волонтеров помочь нам быть более оперативными и эффективными. Если вы готовы содействовать оперативному реагированию на преступления и события, направленные нарядов полиции на место происшествия, обращайтесь в Главные управления полиции в регионах. Ранее сообщалось, что под Харьковом полицейские уничтожили российские танки. Также мы писали, что в Харьковской области прошла спецоперация против предателей. Среди задержанных мэр Южного.