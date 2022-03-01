Украина договорилась с Турцией об увеличении поставок беспилотных летательных аппаратов Байрактара. Эти дроны активно используются для уничтожения колонн российской бронетехники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Tele1. Соответствующее заявление сделал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. По его словам, Украина планирует увеличить поставки истребителей, а также отправила на обучение в Турцию специалистов. "У нас нет собственного штурмового дрона, мы пытаемся изготовить такой тип, который называется Камикадзе. Кстати, используем разведывательные дроны из разных стран. Мы контактируем с Турцией по поводу новых ударных беспилотников… У нас достаточно операторов дронов, и они сейчас учатся в Турции", — заявил Пристайко. Напомним, что беспилотник Байрактар ежедневно помогает украинским солдатам бороться с российскими захватчиками. Сегодня Генштаб ВСУ показал еще одну "работу" истребителя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.