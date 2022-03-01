В Харькове был сбит российский самолет. Он сегодня атаковал жилые дома города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, которую цитирует "Общественное". По ее словам, самолет упал в районе рынка "Лоск". "Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме и рядом погибли 8 человек, 8 травмированы", — рассказала Татьяна Цыбульник. Напомним, недавно российские войска нанесли новый ракетный удар по Харькову. В этот раз целями агрессора стали городская больница, завод и пятиэтажка. Кроме того, в результате авиаудара врага в городе сегодня был разрушен пятиэтажный жилой дом, начался пожар. Подробно о том, что сейчас происходит в Харькове, как люди реагируют на обстановку в стране, что с транспортом, объектами инфраструктуры читайте – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.