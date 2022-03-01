Российские кафиры продолжают активно обстреливать город Мариуполь Донецкой области. Во вторник, 1 марта, под обстрелы попало коммунальное предприятие "Коммунальщик". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Донецкой ОГА Павла Кириленко. "Оккупанты наносят удары по всем районам города. Обстрелы не прекращаются.Рашисты намеренно разрушают объекты критической и коммунальной инфраструктуры: один из залпов они нанесли по коммунальному предприятию "Коммунальник", поставив под угрозу городское хозяйство, обеспечивающее жизнедеятельность города. обстрелы еще продолжаются", — заявил Кириленко. По его словам, в результате обстрелов ранения получил 21 человек. Информации о жертвах пока нет. "Это очередное преступление Российской Федерации против Украины, против человечности", – написал глава ОГА. Напомним, в Офисе президента заявили, что Мариуполь остается одной из самых горячих точек в Украине. Кафиры ежедневно обстреливают его и пытаются взять в кольцо. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.