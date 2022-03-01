Все ТЭС ДТЭК обеспечены углем для бесперебойной работы энергосистемы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. "Суммарно на ТЭС ДТЭК находится около 500 тыс. т. Этого достаточно для стабильности энергосистемы и бесперебойного электроснабжения населения, промышленности и оборонных нужд", — сообщили в компании. На все ТЭС компании, где это возможно, производится подвоз угля из шахт. Все шахты продолжают работать в штатном режиме. По состоянию на утро 1 марта в работе находились 23 блока ТЭС общей мощностью 3451 МВт.