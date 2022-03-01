Сегодня Европейский Парламент принял заявку Украины на членство в Евросоюзе и приступил к специальной процедуре вступления страны. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил это с разрушением стены, как отделяла нашу страну от безопасности и процветания. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "Историческая речь Зеленского в Европарламенте и резолюция ЕН с поддержкой членства Украины в ЕС — это и есть та стена, которую мы разрушили, которая открывает нам двери в мир безопасности и процветания", — заявил Кулеба. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Зеленский, выступая 1 марта в Европарламенте, назвал Путина убийцей украинских детей. Через некоторое время члены Совета ООН по правам человека ушли, как только на заседании Совета началось видео с выступлением Лаврова. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.