Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они обсудили, в частности, обстрел Россией украинских жилых домов и ситуацию вокруг принятия нашей страны по присоединению к ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter. "Поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Рассказал об обстреле Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Указал на необходимость закрытия неба над Украиной. Работа по принятию Украины в ЕС должна ускориться", — написал Зеленский. Новость дополняется…