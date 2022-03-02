Европейский союз официально отключает семь российских банков от международной системы платежей SWIFT.

Reuters пишет, банкам дали 10 дней на свертывание SWIFT-операций.

Известно, что в течение 10 дней свои операции должны свернуть банк ВТБ (второй по величине в России), банк «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк Россия», «Совкомбанк» и ВЭБ.

Банки из этого списка выбраны на основе связей с российским государством. Государственные банки уже давно под санкциями.

«Сбербанк» и «Газпромбанк» не включены список, поскольку они являются основными каналами расчетов за российские нефть и газ.