После полномасштабного вторжения в Украину, нарушения принципов международного права и убийств мирного населения Россия должна быть исключена из состава Совета безопасности ООН и лишена права вето на резолюции.

Об этом заявила депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель.

«Путинская Россия превратилась в государство-изгой, которое грубо нарушило все ключевые принципы международного права, вторглось в Украину и убивает мирных жителей. Недопустимо, чтобы кровавый режим с таким послужным списком являлся членом Совета Безопасности ООН и мог накладывать вето на важные резолюции», — заявила она.

«Все преступления, совершенные Кремлем в Украине, смерть каждого мирного жителя будут тщательно расследованы, мир воздаст путинскому режиму по заслугам. Между тем нам нужно продолжать всеми силами поддерживать Украину и продолжать изолировать Россию от цивилизованного мира», — подытожила политик.24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.