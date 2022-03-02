Мэр города Херсон Игорь Колыхаев заявил о возможной гуманитарной катастрофе в городе. Он требует «зеленый коридор» для вывоза погибших и раненых во время обстрелов российскими войсками.

«Вниманию всех СМИ – херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу, ПРОШУ воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить «зелёный коридор» для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет! Я рассчитываю на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками. Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы», — говорится в его сообщении.