С 1 марта 2022 срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продлеваться на 5 лет.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров Украины 28 февраля в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и

подтверждает гражданство Украины.

«Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины. Но враг подлый и коварный. Он нацелен, в том числе, и на завладение конфиденциальной информацией о гражданах Украины. Мы сознательно убрали адреса расположения наших территориальных подразделений – это вынужденная мера в интересах национальной безопасности», — говорится в сообщении.