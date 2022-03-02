В Офисе президента Украины призывают мужчин на оккупированных Россией территориях к тотальному сопротивлению российским войскам. Речь идет об уничтожении или блокировке тыловых колонн противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича. "Значительная часть нашей территории оккупирована российскими оккупантами. Мы призываем вас начать совершать противнику на оккупированных территориях тотальное народное сопротивление. Примеры такого сопротивления нам успешно демонстрируют сегодня Конотоп, Мелитополь и другие города, в которых он уже начался", — отметил он. По его словам, мужчины с оружием и боевым опытом при тотальном сопротивлении должны сосредотачиваться на тыловых колоннах кафиров. "Танковый батальон, упершись в наши позиции, не до конца теряет боеспособность. Но если мы остановим или уничтожим тыловые колонны, которые везут в этот танковый батальон боеприпасы и топливо, то батальон становится небоеспособным полностью. Атаковать партизанам тыловые колонны намного проще, они , они не бронированы. Их охраняют тыловики, не имеющие опыта боевых действий, и, как показывает опыт, сдаются даже по первым признакам нападения. Даже простые средства позволяют заблокировать дорогу деревьями или баррикадами, заблокировать или сжечь колонну и взять пленных", — подчеркнул Арестович. Он уточнил, что это касается мужчин, которые имеют боевой опыт или желают и могут действовать организованно. "Собирайтесь вокруг тех, кто имеет боевой опыт. Слабой частью российской армии является тыл. Если мы его сожжем, то наступление закончится в течение 2-3 суток. Что касается гражданских лиц, не готовых нападать на тыловые колонны, вы можете их блокировать. Стройте баррикады, проводите митинги с украинскими флагами, выкладывайте материалы в сеть, забрасывайте материалами зарубежные СМИ», — добавил Арестович. Он также сказал, что все это руководство к действиям касается только тех территорий, которые находятся под контролем российских войск. Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом местные жители захватили российский БТР и уехали на тракторе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.