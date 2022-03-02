В "Слуге народа" заявили, что народные депутаты от партии находятся в Украине и используют все возможности для борьбы с оккупантом. Об этом они рассказали в видеообращении к украинскому народу. "Мы все в Украине, никуда никто не едет. При первой возможности собираемся и принимаем необходимые решения. При другой необходимости – берем оружие и идем валить врага", – заявил Федор Вениславский. Ростислав Тистик добавил, что они нашли металл, ткани и цех, благодаря чему сшили первую партию бронежилетов. Андрей Герус сообщил, что шлемы, которые нам дала дружественная страна, бронежилеты 5 класса – сегодня все будет развезем на блокпосты. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.