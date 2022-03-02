Украина продолжает переговоры с Россией для прекращения полномасштабной войны. Первый раунд переговоров завершился тем, что обе делегации разъехались на консультации.

О том, что известно о втором раунде переговоров, говорится в материале РБК-Украина.

Дата проведения второго раунда переговоров пока под вопросом. Однако известно, что они должны произойти в ближайшие дни. Россия настаивает на том, чтобы переговоры состоялись в среду, 2 марта, однако украинская сторона не подтверждает эту дату и заявляет, что все еще обсуждает повестку второго раунда встречи.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил изданию «Суспільне», что второй раунд переговоров состоится вечером 2 марта.

«Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своем. Состав тот же», — заявил Арестович изданию.

Однако в комментарии РБК-Украина Арестович сообщил, что консультации еще продолжаются.