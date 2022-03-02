Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В ходе переговоров они обсудили российскую агрессию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter. "Провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом по поводу российской агрессии", – написал он. Однако каких-либо деталей разговор президент Украины не предоставил. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Израиль осудил обстрел российскими оккупантами территории мемориального комплекса Бабий Яр. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.