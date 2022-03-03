Аграрии Ровенской области отправили в Киев 6 вагонов зерна пшеницы. Все для того чтобы обеспечить хлебом украинских военных и жителей столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ровенской ОГА. Агропредприятия Ровенской области скооперировались и отправили в столицу шесть вагонов с пшеницей, используемой для выпечки хлебобулочных изделий. Хлеб будет направлен военным, а также жителям столицы. Кроме того, во всем Ровенском регионе на максимальные мощности переведено производство муки, хлеба, молочных и мясных продуктов. Напомним, с начала вторжения России 24 февраля Украина перешла на военное положение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.