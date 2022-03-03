Недалеко от Люблина (Польша) автобус с украинскими беженцами попал в аварию. Травмы получили шесть человек, в том числе 5 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение польской полиции Facebook. Инцидент произошел утром 3 марта на национальной дороге №17 в селе Колония Сидлища Свидницкого района. Автобус с украинскими пассажирами, следовавший из Гребенного в направлении Варшавы, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В момент аварии в автобусе находились 73 пассажира. Все шесть человек находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Пока известно, что 47-летний водитель автобуса был трезв. Как сообщалось, ранее для группы из 217 детей и 20 сопровождающих из Хмельницкой области организовали "зеленый коридор" и безопасно довезли в пункт пересечения границы с Польшей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.