В восьмой день войны России против Украины Киев держит оборону. Войска РФ и техника не смогли прорваться в город, но враг продолжает выпускать по столице ракеты. Оккупанты нападают на города на подступах к Киеву, но они отражают вражеские атаки. Подробнее о том, что происходит в столице сейчас, важные новости и оперативная информация – в текстовом онлайне РБК-Украина . 14:25 Нацполиция задержала в Киеве четырех диверсантов с арсеналом оружия . Их разоблачили, когда они производили фотографирование на одной из станций столичного метро. "В их автомобиле полицейские обнаружили арсенал оружия, в том числе РПГ-7 и заряд к нему, автоматы Калашникова со снаряженными магазинами, гранаты, самодельное взрывное устройство и тротиловые шашки", — сообщает полиция. Ситуация в Киеве на 3 марта Кличко рассказал о том, что ситуация в городе сложная, но контролируемая . "Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных Сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет. Поврежденную вчера теплотрассу у железнодорожного вокзала тепловики восстановят. Городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры столичный мэр. Напомним, что вчера вечером ПВО сбило над Киевом ракету, обломки которой упали в районе Киевского вокзала и повредили теплотрассу. В результате был ранен мужчина. По состоянию на 3 марта в столице Украины комендантский час действует с 20:00 до 07:00 . Для движения транспорта открыт северный и Дарницкий Мосты . Передвигаться по ним можно с 08:00 до 19:00. По городу запрещено ездить по полосе общественного транспорта. Власти просят граждан не оставлять неправильно припаркованные автомобили возле вокзала, где проводится эвакуация людей. Те мешающие автомобили будут эвакуированы и переданы на нужды украинской армии . Работа общественного транспорта в Киеве 3 марта Метро Красная линия : от ст. "Шулявская" к ст. "университет". Синяя линия : от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого". Зеленая линия : от ст. "сырец" до ст. "выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор". Ориентировочный интервал движения: 40 минут, а график работы может оперативно меняться при необходимости. Кроме того, станции метро продолжают работать как укрытие. Автобусные маршруты с изменениями: №21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой №73-ул. Милославской до ул. Каштановой №101 – от ул. Милославской к ж. г. Радужный №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко №51 – через Дарницкий мост №55 – через Дарницкий мост №115 – через Дарницкий мост №114 – от Милославской до ж. г. Радужный №69 – от Дворца спорта до ул. Игната Юры №90 — от ул. Туполева до ул. Гната Юры №22 – через Дарницкий мост №91 – через Дарницкий мост №118 – от политехнического института до моста Патона. Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не производится . Остальные маршруты работают по постоянным схемам. Троллейбусные маршруты Организованная работа троллейбусного маршрута от ст. г. "Васильковская" до ул. Смолича. Движение других маршрутов временно не производится. Трамвайные маршруты Организованная работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22к, 29К, 33а – по постоянным схемам. Организованное трамвайное сообщение на участке "Подольское тред-контрактовая площадь". Движение других маршрутов временно не производится.