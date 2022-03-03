Европейский союз подписал меморандум о выделении 1,2 млрд евро для Украины. Эти средства пойдут на макрофинансовую помощь.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Европейский союз только что подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Искренне благодарим настоящего друга Украины Валдиса Домбровскиса. Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли».