Европейский союз подписал меморандум о предоставлении 1,2 млрд. евро для Украины. Эти средства пойдут на макрофинансовую помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Европейский союз только подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Искренне благодарим настоящего друга Украины Валдиса Домбровскиса. Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли", – отметил премьер. Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена запросила передачу 10 млрд долларов в виде помощи Украине. Окончательное решение о сумме пособия будет принято до 11 марта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.