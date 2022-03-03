Главный редактор украинского Vogue Филипп Власов обратился ко всем своим знакомым из России, призывая их одуматься и прекратить войну. В посту он рассказал о своей жизни, подчеркнув ключевые моменты помощи от украинских коллег. "Меня зовут Филипп Власов. Я – главный редактор украинского Vogue. Это обращение к моим друзьям, знакомым и фолловеров в России. Я родился в Украине, в Севастополе, но у меня гражданство Российской Федерации. Я прожил в Украине, в Киеве, в общей сложности лет семь, и был свободен и счастлив здесь как нигде. Это право на счастье у меня и у миллионов других людей, украинцев и иностранцев, проживавших в Украине, отобрало государство, чьим гражданином я являюсь. Меня здесь ни в чем не ущемляли, уважали и любили, и я свободно говорил по-русски в любой части страны. Когда у моего дома в Киеве стали падать российские снаряды, мне пришлось бежать. И в этом мне помогли мои украинские друзья – они увезли меня на своем авто. А нам, в свою очередь, помогли молдаване, румыны, венгры и поляки. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Philipp Vlasov (@mrphilippvlasov) Если вы думаете, что вам следует просто переждать, и все закончится – это не так. Украинцы будут стоять насмерть за свою родину. По дороге в Западную Европу я по всей стране наблюдал бесчисленное множество мирных жителей, копающих траншеи. Это не кончится быстро. Возможно, и никогда в нашем возрасте. Это бессмысленное и бесчеловечное кровопролитие нужно остановить. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне", – написал он. Ранее мы писали, что Balenciaga выразили поддержку Украине. Читайте на "Цензор.НЕТ": 75-й Каннский кинофестиваль отказался принимать делегацию России.