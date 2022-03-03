Около 1,5 тысяч мирных жителей покинули города Ирпень и Буча в Киевской области. Они уехали из населенных пунктов благодаря зеленому коридору. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу. "Ирпень и Буча — украинские! Из этих городов уже вывезли женщин и детей. В совместном сотрудничестве областные и местные власти, тероборона и Укрзализныця создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек", — говорится в сообщении. Также 250 человек смогли эвакуироваться автобусами. Они отправились на западную часть Украины. По словам Кулебы, для людей, которые не захотели покидать дома, едут 6 фур с продуктами. Их также доставят в город Гостомель, где идут активные бои. "Благодарен жителям за их силу духа и выдержку. Делаем все для того, чтобы в трудные времена люди почувствовали, что жизнь каждого действительно важна для страны", — добавил губернатор Киевщины. Напомним, что из города Бородянка Киевской области, часто попадающего под обстрелы вражеских войск, эвакуировали 200 местных жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.