Верховная рада приняла закон, которым утвержден указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Также сегодня был принят ряд других законов.

Об этом сообщает Верховная Рада в Facebook.

Сообщается, что сегодня на пленарном заседании было принято 14 законов и одно постановление. Последний документ касается обращения в ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Красному Кресту, Европарламенту и другим организациям, парламентам и правительствам других государств в связи с необходимостью обеспечения защиты гражданского населения Украины от российского вторжения.

Какие законы были сегодня приняты:

закон об утверждении указа президента Украины «О всеобщей мобилизации» (№ 7113);

закон об одобрении указа президента Украины «Об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований» (№7115);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (№ 5143);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (№5144);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по запрету изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора) (№5101);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (№5101);

закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (№7118);

закон об изменении подсудности судов» (№7117);

закон об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения (№7116);

закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины (№7120);

закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (№7121);

закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (№7122);

закон об усилении ответственности за мародерство (№7124);

закон об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения (№ 7125).