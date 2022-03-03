Понимая, что российская пропагандистская машина потерпела крах, Кремль готовит следующую провокацию: враги будут сообщать россиянам о необходимости оказания гуманитарной помощи, чтобы хоть как-то отбелить свою репутацию и, разумеется, дискредитировать украинских защитников и власть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк. "Россия уже начинает распространять информацию, что нужно спасать людей, а не территории. Их аудитория – россияне. Это делается для того, чтобы перекрыть протестные настроения и давить на людей эмоционально", – отмечает Шуляк. По ее мнению, в планах России – очередная подмена реальности для их населения, чтобы направить энергию людей не на сопротивление режиму, а на всеобщее объединение на фоне боли и потерь солдат, погибших во имя так называемого "сохранения мира". "Сегодня нам остро необходимо усилить наш информационный фронт и показать: вся Украина организует гуманитарную помощь людям. Это делают представители власти на местах, терроборона, волонтеры и все украинцы, которые имеют возможность. Люди — самая высокая ценность для Украины. Так было, есть и будет всегда", — добавляет глава СН. Она также призвала украинцев всеми возможными способами показать цинизм России, заявляющей, что мы не думаем о населении. "Распространяйте информацию внутри страны и за ее пределами. Передавайте родным, друзьям и знакомым в РФ и Беларуси. Рассказывайте правду жителям Европы. Главный месседж: мы помогаем людям, пострадавшим от российской агрессии. Мы даем им медицинскую помощь, убежище, еду и т.д. .д. Для усиления распространения информации можно привлечь церковь, в том числе УПЦ МП (заявления, содействие в оказании гуманитарной помощи и т.д.). Остановим вражескую дезинформацию на старте", — говорит Шуляк.