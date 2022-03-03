Путин ввел войска в Украину и начал операцию в Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города получили ракетные удары, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники. О том, что сейчас происходит в Николаеве, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, связанную с транспортом, объектами инфраструктуры читайте – в текстовом онлайне РБК-Украина.

14:25 Мэр Николаева Виталий Ким сообщил о перемещении российской военной техники. Перемещения идут как внизу через Чернобаевку и Лиманы. Так и со стороны Снегиревки до Николаева, не доходя до Баштанки через Снегиревку в сторону Новой Одессы. 12:08 В Николаеве воздушная тревога! 09:40 К жителям Николаева обратились с призывом подготовиться ко встрече с российскими оккупантами, если враг зайдет в город, чтобы эффективнее дать отпор захватчикам. "Жителям многоквартирных домов нужно собраться вместе и познакомиться друг с другом. После чего распределиться по группам — физически сильные и активные, умеющие стрелять люди могут помогать блокпостам", — рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем видеообращении к Telegram. Еще одной группе следует исследовать крыши, подобрав места, откуда можно бросать воспалительные смеси в оккупантов. "Также необходимы медики, которые в случае чего окажут помощь. Кроме этого нужны волонтеры. Мы хорошо знаем свои дворы и местность, поэтому необходимо это использовать. Задача на сегодня — распределить роли и функционал каждого", — говорится в обращении. Также глава ОГА советует некоторым собраться в магазинах, потому что туда наверняка полезут российские захватчики чуть ли не сразу. "Поэтому можно, прежде всего, оставлять им из окон магазинов бутылок! И еще покричать. Испугаются и будут убегать", — добавил он. 06:55 Объявлена ​​воздушная тревога, сообщают в Снегиревском горсовете. Жителей призывали идти в укрытие! 04:50 В Вознесенске Николаевской области продолжаются бои. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении в сети, в боях — около 130 человек пехоты, 30 танков, БМП. "Сейчас у нас тероборона будет с противотанковым оружием. И наши города будут еще более защищены", – добавил он. 23:30 2 марта Многие хорошие люди из-за границы и из нашей страны присылают свою гуманитарную помощь на случай, если нас отрежут. Большое спасибо! Но мы стараемся не дать им этого сделать. Кроме этого, мы ждем джавелина. По ситуации. В настоящее время продолжаются бои в Вознесенске, около 130 человек пехоты, 30 танков, БМП. Сложно сейчас ребятам из Вознесенска. Держим за вас кулаки! Вы в любом случае выбьете их. Врагу отступать только осталось, а там их ждут уже ваши соседи. Этой ночью будет спать плохо наш противник! Мы на нашей земле, мы знаем особенности ландшафта, карту знаем. А что они? Они в трех соснах путаются. Также в область заезжают многие техники – около 300-400 единиц. Обо всех перемещениях мы очень хорошо знаем. Местные жители нам хорошо помогают. А еще к нам едут многие техники. Сейчас у нас терроборона будет с противотанковым оружием. И наши города будут еще более защищены. 15:55 Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что гуманитарный штаб работает на полную мощь. Вода, еда, средства гигиены, теплая одежда, консервы фасуют и передают по районам нуждающимся. Сбор вещей продолжается, потому просят всех, кто может помочь. Контактные телефоны: гуманитарно-социальные вопросы по городу – 0935067679; вопрос по населенным пунктам, оказавшимся "отрезанными" от города – 0935040098. 15:06 2 марта в Николаевской городской больнице №5 за время комендантского часа родились два мальчика – Алексей и Елисей. 13:51 Николаев не оцеплен российскими войсками. Об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич. "Вокруг Николаева да, есть вражеские военные, но они проходят мимо. Город не окружен", – говорит мэр Николаева. 12:30 "Можно выходить из укрытий. На данный момент снимаем комендантский час. Интенсивность спала… ВСУ отлично отработали защиту города. Враг отступил в сторону Баштанки. А тем временем тероброна отобрала два "Тигра", которые заблудились в Калиновке. Спецназ России обезвредили!" – заявил глава ОГА Виталий Ким. 09:40 В эту ночь защитники Николаевской области провели успешную контратаку против российских оккупационных войск и операция уже получила название "Цыган", рассказал глава ОГА Виталий Ким в своем обращении. "Ночью орки спать не дали. Провели операцию "Цыган". Многие вражеские техники сожгли, кое-что забрали себе. В общем, орки на нас обиделись сильно. Тянут десант, ушла их колонна из Снегиревки. Стараются что-то отбивать. Стараются эвакуировать медиками, медиков мы отпустим . Сегодня ночью у нас была первая наступательная операция. Успешная. Мы и дальше будем это практиковать", отметил он. Отмечается также, что были нанесены серьезные удары по Чернобаевке и в Еланецком направлении. 06:45 в Николаевской области жители городка Баштанка смогли "отжать" у российских оккупантов и сжечь новый боевой комплекс "Панцер-С" стоимостью около 15 миллионов долларов. Фото с трофеем опубликовал в сети мэр Днепра Борис Филатов.

Жители Баштанки ликвидировали комплекс "Панцирь-С" кафиров (фото: Facebook.com / Borys Filatov) 01:20 в Николаеве со среды, 2 марта, полиции разрешили отбирать автомобили у пьяных водителей, после чего транспорт будут передавать ВСУ. Такое решение принял глава ОВА Виталий Ким. 1 марта 23:30 Глава Николаевской ОГА сообщил, что в направлении Снегиревки выдвинулась колонна в 100 единиц. Сейчас они находятся у подстанции. Координаты: Т1505 https://maps.app.goo.gl/TJ5zrc9hpLE5YKXg8 22:30 22:30 Виталий Ким: На нужды военных требуется много автотранспорта. Запасы уже кончаются. Поэтому я принял решение – с завтрашнего дня забрать авто у тех, кто ездит пьяным за рулем. На нужды армии, бесплатно! Не стоит пить за рулем – будет дорого! 21:30 Воздушная тревога! Все в укрытии! 21:00 Виталий Ким об обстановке в Николаевской области: День насыщенный. Завтра будем считать, сколько техники подведено. Люди перегородили технику в Баштанке и Снигеровке, взяли русских военных в плен. Российские войска ушли со стороны Снегиревки, после разбились на две колонны, постояли, передислоцировали, взяли Баштанку, завязались бои с терробороной, заблокировали колонну, после этого армия РФ пошла на Вознесенск и село Воссиятское, оттуда разбивались на Новый Буг. Сейчас люди собирают всю брошенную технику. 19:00 В Николаеве призывают помогать животным в зоопарке Николаевцев призывают помогать животным, которые также нуждаются в внимании людей. Как отметила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, в нее поступила просьба создать фонд для помощи нашим домашним любимцам и животным, находящимся в Николаевском зоопарке. "Уже завтра планируем начать сбор корма для животных в нашем зоопарке и будем думать, где организовывать приюты для наших домашних любимцев, если это будет нужно. Готовьтесь, фашистские оккупанты", — за все придется ответить, — написала Замазеева. 17:48 Комендантский час в Николаеве первого марта будет действовать с 19:00 до 06:00. Об этом сообщает Николаевская ОГА. 15:30 Обращение председателя Николаевской ОГА Виталия Кима: Он рассказал, что за передвижением российских войск наблюдают уже несколько дней. Создается впечатление, что стрелять по мирным они не хотят и боятся заходить в города. Они идут колонной в город, останавливаются, возвращаются. Выманивают. Натыкаются на блокпосты с коктейлями молотовая и уходят. Теперь они могут пойти на Южноукраинск или Кривой Рог. От города они сейчас далеко и горожане находятся в безопасности. Бои идут в Баштанке, Снегиревке, во многих деревнях. Их там останавливают прямо посреди села. Гражданские просто берут в плен военных. 14:30 Оперативная информация. Николаевская область. Сейчас огнеборцы 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ тушат пожар магазина – склада мебели на ул. Соборная г. Баштанка. О возгорании на спецлинию 101 известили в 13:00, оно произошло во время артобстрела. В 13:23 пожар локализован, ликвидация продолжается. 11:45 Виталий Ким сообщил, что по городу ходит только украинская техника. Он призвал местных жителей не мешать работе военных. 11:00 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские войска бросают свою технику на подступах к городу и идут пешком. Часть техники они сами поджигают. 10:00 В Николаевской области был введен запрет на продажу алкогольных напитков. Ограничение будет действовать во время военного положения в Украине. "В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Николаевской области начальник Николаевской областной Военной администрации Виталий Ким подписал распоряжение от 28.02.2022 № 72-р "О запрете продажи алкогольных напитков" 00:10 российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Николаева Российские кафиры вечером 27 февраля нанесли ракетные удары по международному аэропорту Николаева. Повреждены взлетную полосу и перрон. Российские военные выпустили как минимум три ракеты по воздушной гавани. Кафиры били по взлетной полосе и перрону. "По предварительным данным, корректировщик подавал световые сигналы со стороны Матвеевки", – уточнил собеседник издания. По его словам, пока нельзя сказать, что применили захватчики – РСЗО "Град", авиацию или баллистические ракеты, запущенные с кораблей. Все оперативные и проверенные новости без российской пропаганды и фейков — в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!