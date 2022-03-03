Путин ввел войска в Украину и начал операцию в Донбассе 24 февраля 2022 года. На многие из наших городов были совершены ракетные удары, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники. О том, что сейчас происходит в Одессе, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, связанную с транспортом, объектами инфраструктуры, школами читайте – в онлайн-материале РБК-Украина.

14:23 РФ нанесла авиационный удар по объектам военной инфраструктуры в районе села Беленькое Одесской области. Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

12:02 У полиции Одесской области появился дополнительный канал для обращений граждан в Telegram. Связаться со стражами порядка можно в чате.

Там можно сообщить о подозрительных людях, предметах, метках, маячках и все, что касается безопасности. Следует указывать максимум информации о подозрительном объекте или человеке.

Информацию будут проверять только при наличии обратной связи – контактных данных и номера телефона.

11:00 "Ночь прошла спокойно, событий не было, за это спасибо Вооруженным силам Украины, территориальной обороне, полиции. Но несмотря на мирную ночь в Одессе, идут ожесточенные бои в украинских городах, гибнут наши войны, гибнут мирные граждане. Поэтому мы ежеминутно совершенствуем оборону нашего города. Налаживается взаимодействие между всеми подразделениями. Главное задание, чтобы каждый метр нашей земли контролировался нами", — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

3 марта 08:00 В направлении Одессы идет десантный отряд: 4 больших десантных корабля и 3 ракетных катера — Генштаб ВСУ. 19:08 По состоянию на 2 марта в Одессе было построено 16 узловых точек. Об этом сообщил заместитель Одесского городского головы Олег Брындак. "Это не просто блокпосты, это фактически полноценные инженерные сооружения, все они снабжены электроэнергией и биотуалетами. В каждой из них размещается по несколько железобетонных сооружений и блиндажей", — сказал он. Также он рассказал, что в городе установили более 470 ежей и более 50 тысяч мешков с песком. За пределами города построили восемь блокпостов. 17:49 Днем 2 марта на территорию Одесского аэропорта упала ракета, погибших и травмированных нет. Об этом рассказал заместитель Одесского городского головы Олег Брындак. 15:01 За сутки спасатели Одесской области помогли 525 людям, желающим пересечь границу с Румынией. 13:26 В Одессе слышны обстрелы с моря. Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. 13:11 2 марта электротранспорт в Одессе работает с 7:00 до 17:00. На маршруты вышли 30 трамваев и 30 троллейбусов. Пассажиропоток очень низкий, в случае его повышения вагоны прибавят, сообщили в горсовете. 11:01 О сигнале воздушной тревоги будут извещать церковные колокола и динамики городских школ. 2 марта 10:59 Возле Одессы заметили "вражеский" корабль. Об этом рассказал глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. 22:00 В Одессе люди жалуются на недостаточное обеспечение терробороны… Пока на блокпостах в других областях ТРО поставляют оружие и все необходимое, в Одесской области — "записывают телефон и отправляют домой". Ни о каком оружии речь не идет. Защитники винят в этом Труханова и Гриневецкого. Надеемся, что ситуация изменится к лучшему как можно быстрее. 19:44 Укрзализныця сообщает, что сегодня из Одессы отправляются эвакуационные поезда: 20:49 №936 Одесса – Черновцы 22:32 №238 Одесса – Ужгород. 17:42 Отныне ряд радиокомпаний будут сообщать о воздушной тревоге в Одессе. Об этом сообщает горсовет. Частоты: Общественное Одесса – 91.4 FM; ТРК Первый Канал – 102.7 FM; Град FM – 103.8 FM; FM1 – 87.5 FM; "Просто Радио" – 105.3 FM. 16:49 В Одесской области со 2 марта планируют запретить продажу алкоголя. Об этом рассказал глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. 14:28 Сотрудники департамента городского хозяйства Одесского горсовета изготавливают противотанковые ежи и "чесноки" — железные предметы, пробивающие автомобильные шины. Они могут стать преградой для бронтехники русских оккупантов. 14:06 Одесский городской совет создал телеграмм-канал, на котором будут публиковать уведомления о воздушной тревоге. Подписаться можно по ссылке. 13:20 Приблизительно в 12:00 в селе Дачное Одесского района произошел обстрел, в результате которого поврежден газовый трубопровод, загорелись девять домов и гараж. Один человек погиб, двое получили ранения. 12:17 На населенный пункт Дачное в Одесской области нанесли ракетный удар. Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. 01:30 Два изображения оперного театра с противотанковыми ежами, готовыми отразить захватчиков. 1941 год: 2022 год: первое марта 18:14 Комендантский час в Одессе и области действует ежедневно с 19:00 до 06:00. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета. Ограничения, внедряемые во время комендантского часа, будут действовать в отдельное распоряжение главы Одесской военной администрации Сергея Гриневецкого. 17:50 Муниципальные аптеки коммунального предприятия "Одесфарм" продолжают работать и снабжать одесситов лекарствами. В настоящее время график работы – с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье – выходные. Адреса аптек КП "Одесфарм": ул. Мясоедовская, 32 (ГКБ №1).ул. Дворянская, 10 (Центр Резника)ул. Космонавтов, 11/13 (роддом №7)пр-т Добровольского, 67 (детская поликлиника №2)ул. Паустовского, 21-А (ЖК №14) ул. Д. Ойстраха, 7 (ЦПМСП №5)ул. Левитана, 62 (поликлиника № 20) ул. Ак. Филатова, 7 – а (детская поликлиника № 6) ул. Краснослободская, 36 (детская поликлиника №1) пер. Обсерваторный, 8(ЦПМСП №2)ул. Болгарская, 38 (поликлиника ГКБ №1) ул. Житомирская, 2 (ЦПМСП №16)Фонтанская дор., 110 (ГБ № 8) 17:18 ОТБОЙ воздушной тревоги. 17:04 В Одессе объявлена воздушная тревога. 13:56 Завтра, 01 марта 2022 года, все подразделения Центра административных услуг будут работать на ВЫДАЧУ готовых документов, а именно: — ID-карты, — загранпаспорта — детские и взрослые, — свидетельства о рождении. Период ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: с 12:00 до 14:00. Адреса подразделений ЦНАП: — ул. Косовская, 2-Д, — проспект Добровольского, 106, — ул. Академика Королева, 9, ул. Генерала Петрова, 22, — ул. Дальницкая, 2

09:50 В Суворовском районе Одессы спасатели уничтожили артснаряд калибра 30 мм современного производства.

00:15 Арестович сообщил, что 11 транспортных кораблей РФ, каждый из которых вмещает по одному батальону, направляются в Одессу. Будет попытка взорвать десант. 27 февраля

21:47 Очевидцы сообщают, что слышен мощный взрыв в Сычавке, в 2 километрах от Южного. 20:01 Сирены утихли, но люди говорят, что выстрелы еще раздаются в некоторых районах города. 19:50 Работает ПВО. Городян просят не мешать военным – не снимать видео и не распространять фото. 19:20 В Одессе объявлена воздушная тревога. Слышны взрывы!

14:01 В Одессе и Одесской области запретили использование воздушного пространства для малых и беспилотных воздушных судов. Соответствующее распоряжение подписал начальник Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий. 12:59 В Одессе будет действовать координационный гуманитарный штаб. 06:36 В Одесской области российские диверсанты открыли огонь по украинским защитникам. Несколько из них были ранены. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. 26 февраля 22:00 Одесса готова встречать российских оккупантов "со всем гостеприимством". Смотрите, какую лужайку накрыли. И это далеко не единственная такая точка в городе, говорят местные.

#ОдессаМирные жители массово делают «коктейлы Молотова» pic.twitter.com/UCzRrcpIS9 – Иван Щелепов (@poppoppopkt) February 26, 2022 19:10 В Одессе и области был введен комендантский час. Она продлится с 26 февраля с 19:00 до 06:00. 17:16 Одесская мэрия обратилась к главам кооперативов, новостроек и ОСМД, особенно тех, чьи здания выше 14 этажей, с просьбой выключить подсветку зданий , потому что это может быть указателем для вражеской авиации. Также это касается владельцев строительных площадок с башенными кранами. 14:00 По информации начальника ОЖД, на железнодорожном вокзале "Одесса Главная" открыты хранилища для населения. Они обеспечены всем необходимым, сообщили в ОГА. 13:01 В сети появилось видео, как в Лузановке задерживают "диверсантов русские".

В Лузановке задержали диверсантов русны. #Одесса pic.twitter.com/OXlE5nHuGe — Одесская исти́рия (@OdessaHistory) February 26, 2022 11:12 Вот такая красивая надпись украшает набережную города (16-я станция Большого Фонтана): 10:34 Мэрия города опубликовала список дополнительных бомбоубежищ и напоминает о необходимых мерах безопасности в условиях военного положения. Ближайшее укрытие в случае обстрела: подвал вашего или соседнего дома защитные сооружения коммунальной собственности паркинг подвал ближайшей школы или садика Если таких сооружений нет поблизости, рекомендуется использовать неровности рельефа. И важно помнить, что приюты при больницах принимают только раненых, больных и медицинских работников. Адреса дополнительных защитных сооружений Одессы: ул. Комитетская, 5 ул. Балковская, 130 пл. Алексеевская, 17 ул. Колонтаевская, 52 ул. Канатная, 122 пл. Куликовое поле, 1 пл. Привокзальная, 2 пер. Гвоздичный, 6 пер. Лермонтовский, 6 Хаджибеевская дорога, 13 Хаджибеевская дорога, 32 Николаевская дорога, 209/211 09:00 По состоянию на утро 26 февраля ситуация в городе контролируется ВСУ . Ночью над Одессой был сбит беспилотный летательный аппарат, а на подлете в Черноморск был сбит вражеский дрон, совершавший атаку на корабль пограничников. Сохраняйте спокойствие! Вместе мы сила! 02:45 В Одессе и области выставлены 12 блокпостов, шесть в окрестностях Одессы и шесть — в близлежащих селах, сообщили в облсовете. Укрепление на блокпостах в круглосуточном режиме удерживают работники территориальных подразделений областного управления нацполиции, спецподразделения. Ситуация под контролем. 25 февраля 22:20 Вечером примерно в 40 км от Одессы в районе Коблево попытался высадиться российский десант, но военные ВСУ из 28-й мехбригады имени "Рыцарей Зимнего похода" заставили его отступить с потерями. 20:50 В школах Одессы с понедельника каникулы. В горсовете рассказали, что заведения продолжат обучение онлайн, как только будет такая возможность. 19:38 В Одессе объявили воздушную тревогу. Всех местных призывают немедленно пройти к укрытиям или подвальным помещениям. 13:23 Одесская областная государственная администрация предупреждает местных жителей, что диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам Одессы мобильные телефоны и игрушки, начиненные взрывчаткой. "В любом случае не прикасайтесь к этим вещам и не поднимайте. Предупредите об этом ваших детей и близких!" – призывали в ОГА. 11:31 В соцсетях пишут следующее: Если вы заметили подобных "рисующих метки" персонажей — звоните 102 или в СБУ по номеру 0800 501 482. По возможности организуйте их гражданское задержание. Если вы увидели метки (крест, круг и т.д.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся. Укажите: название населенного пункта, где находится знак если метка — на трассе, то укажите расстояние от населенного пункта, или другие ориентиры. Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку. Это может быть система сигналов, использующих враг для координации вторжения. 11:00 Одесситы просят не ходить на пляжи микрорайона Лузановка. 10:41 В настоящее время существует неотложная потребность в максимальном пополнении резерва донорской крови. Необходима кровь всех групп. Люди выстраиваются в огромные очереди. 24 февраля 23:10 Четверг, 24 февраля. Полковник Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров заявил, что "все стратегические коммуникации и объекты Одессы под полным контролем ВСУ" . 22:32 Водоснабжение Одессы работает в нормальном режиме. Массовые отключения не предусматриваются, обещают в Инфоксводоканале. 21:20 Волонтеры призывают одесситов сдавать кровь. 19:46 В Одессе и области был введен комендантский час. Он вступает в силу с 23:00 24 февраля до 06:00 25 февраля. Комендантский час в городах Украины: полный список ограничений 19:00 В Одесской области создана военная администрация. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил председатель ОГА Сергей Гриневецкий, ставший ее начальником. 17:33 "Это испытания, через которые мы должны пройти. Решительно все вместе с холодным умом и выдержкой. Чтобы сохранить государство, чтобы Украина стала сильнее, стала успешной. Побеждают не только силой, побеждают духом! И украинцы это доказывали не раз". в разные исторические эпохи! От нашего сплоченного ответа сейчас зависит наше будущее", — такими словами обратился к одесситам и жителям области Командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук. 17:00 У побережья Одессы в результате обстрелов российскими военными, одна из ракет попала в турецкое судно, сообщает Главное морское управление Турции. 16:30 Уже несколько часов небо над городом чистое. Слышны только отдаленные взрывы. Время от времени над Одессой пролетает вертолет – украинский. Тем временем в социальных сетях одесситам напоминают: люди, которых вы видите на улицах с желтыми повязками на правом предплечье – это представители Движения национального сопротивления! Не паникуйте и по возможности содействуйте им всячески. 14:37 На улицах Одессы отмечены танки. Они – украинские! Наши военные готовы защищать жителей города от русских кафиров.

#Ukraine #Odessa #Одесса #Одесса pic.twitter.com/Dc1mAFMfDw — Slime (@GaijinbyBike) February 24, 2022

#Ukraine #Odessa #Одесса #Одесса pic.twitter.com/Z5QbApGhTn — Slime (@GaijinbyBike) February 24, 2022 14:00 Медицинские учреждения Одессы и области будут оказывать помощь всем нуждающимся, заверили в Департаменте здравоохранения ОГА. В больницах имеется запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их восстановление. Все больницы снабжены автономными источниками питания. Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи. 12:50 18 человек погибли в результате удара по воинской части в Липецком, Подольском районе Одесской области. Из них 8 мужчин и 10 женщин. Из-под завалов спасли 6 человек, но один из них, к сожалению, скончался в больнице. Продолжается разбор завалов, сообщил Антон Геращенко со ссылкой на Одесскую ОГА. 12:20 Волонтер Одесского военного госпиталя Андрей Танцура просит людей срочно сдать кровь. Нужны все группы. Адрес сдачи крови: Отделение заготовки крови ВМКЦ Южного региона, ул. Пироговская, 2/2. 10:00 В УЗ сообщили, что 24 февраля из Одессы отправится эвакуационный рейс. Из соображений безопасности точное время отправки и конечного пункта назначения не сообщается. 08:12 С самого утра в социальных сетях и российских СМИ распространялась информация, что якобы около 5:00 в Одессе высадился десант войск РФ. Однако эту информацию оперативно опровергли в Генеральном штабе ВСУ. " Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности", — говорится в сообщении Генштаба. Что говорят власти Одессы и области На данный момент в городе все объекты критической инфраструктуры, транспорт, медучреждения работают в штатном режиме . Школы переведены на дистанционное обучение, работают дежурные классы, говорится в сообщении на официальном сайте Одессы. Одесситов просят сохранять спокойствие и ограничить передвижение по городу. "Я обращаюсь ко всем одесситам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Паника лишает возможности критически мыслить и правильно действовать в нестандартной ситуации", — обратился к людям мэр Одессы Геннадий Труханов. С такими же заявлениями выступило руководство области. Все находящиеся в коммунальной собственности защитные укрытия и подвалы открыты. Важно! Не сейте панику и не распространяйте фейки. Доверять этому списку официальных государственных источников.