Администрация Байдена запросила передачу 10 млрд долларов в виде помощи Украине. Окончательное решение о сумме пособия будет принято до 11 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. Администрация Байдена просит Конгресс выделить 10 миллиардов долларов в поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Эта сумма должна помочь Украине справиться с зарождающимся в стране гуманитарным кризисом. Сначала администрация Байдена просила законодателей выделить около 6,4 миллиарда долларов для помощи Украине. Но и демократы, и республиканцы быстро призывали к дополнительным расходам, и администрация Байдена вскоре нашла для этого причину. Запрос примерно на 10 миллиардов долларов, переданный Конгрессу, поможет профинансировать обучение украинской армии, усилить кибербезопасность Украины, предоставить продовольствие украинцам и другую гуманитарную помощь. Напомним, с начала вторжения России 24 февраля Украина перешла на военное положение. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.