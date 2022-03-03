Верховная Рада Украины 3 марта провела пленарное заседание. Парламент утвердил ряд обращений к международным организациям.

Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram.

Народные депутаты поддержали обращение к ООН, Международному комитету Красного Креста, Европарламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам.

Украинские парламентарии призвали международное сообщество помочь срочно обеспечить защиту гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

Кроме того, Верховная Рада призывает:

немедленно ввести бесполетной зоны над территорией Украины. Это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критической инфраструктуры;

безотлагательно открыть «зеленные» коридоры для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, гарантировать их безопасность в сотрудничестве с Красным Крестом, обеспечить гуманитарную помощь пострадавшим и гражданским;

ввести в Украину миротворческие силы на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) «объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года.

Также народные депутаты обратились к генеральному секретарю ООН с просьбой стать посредником для прекращения войны.