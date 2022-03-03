Верховная Рада Украины 3 марта провела пленарное заседание. Парламент утвердил ряд обращений к международным организациям.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram.
Народные депутаты поддержали обращение к ООН, Международному комитету Красного Креста, Европарламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам.
Украинские парламентарии призвали международное сообщество помочь срочно обеспечить защиту гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.
Кроме того, Верховная Рада призывает:
- немедленно ввести бесполетной зоны над территорией Украины. Это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критической инфраструктуры;
- безотлагательно открыть «зеленные» коридоры для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, гарантировать их безопасность в сотрудничестве с Красным Крестом, обеспечить гуманитарную помощь пострадавшим и гражданским;
- ввести в Украину миротворческие силы на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) «объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года.
Также народные депутаты обратились к генеральному секретарю ООН с просьбой стать посредником для прекращения войны.