Харьков продолжает стойко держать оборону перед оккупантами в ходе войны России против Украины . Уже на день русские войска безжалостно обстреливают мирные спальные районы, ведя прицельный огонь по жилым домам. Ракетные удары были нанесены также по зданию ОГА, Успенскому собору, университету Каразина и многим другим объектам инфраструктуры. Подробнее о том, что сейчас происходит в городе, оперативная информация о ситуации в Харькове, важные сообщения от власти – в текстовом онлайне РБК-Украина . Все новости о том, что происходит в Харькове и области с начала войны России против Украины, – в предыдущем онлайне РБК-Украина по ссылке . 16:55 Харьков! Воздушная тревога! 15:40 В Харькове разыскивают водителей с личным транспортом для доставки гуманитарной помощи из других регионов Украины. Владельцам грузовых автомобилей и бусов, желающих помочь харьковчанам, необходимо отправить контактные данные через этот чат-бот. Заправка горюче-смазочными материалами будет осуществляться за счет города. 14:45 Южный вокзал в Харькове. Люди уезжают из города, который обстреливает и бомбит российская армия, на эвакуационных поездах. 14:00 Сайт Харьковской ОГА временно не работает. Официальные каналы облгосадминистрации и ее главы в соцсетях: Telegram Олег Синегубов Харьковская ОГА Facebook Олег Синегубов – официальная Олег Синегубов – личная Харьковская ОГА 10:00 Аптеки Харькова, в которых можно расплатиться банковской картой: Победы, 70; Победы, 72; Науки, 27; Науки, 64; Героев Сталинграда, 23; Харьковских Дивизий, 14; Валентиновская, 21; Южнопроектная, 32; Александровский, 87. 08:00 В ГСЧС заявили, что с начала вторжения в Харькове были убиты 39 мирных жителей, ранены 272, из них 10 детей. 01:10 Глава Харьковской ОГА Олег Синегуб сообщил, что в области задержали и передали СБУ корректировщику огня российских оккупантов . "При осмотре подозрительного авто, служащие обнаружили оружие, квадрокоптер, большое количество наличных денег, а данные телефона свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой"", — рассказал он. Ситуация в Харькове на 4 марта "Харьков не сдается и Харьков не сдастся!",- заявил мэр города Игорь Терехов в своем видеообращении 3 марта. Ситуация в городе очень напряженная . Противник постоянно ведет обстрелы из тяжелого вооружения и наносит ракетные удары по жилым домам. У многих отсутствует электричество, а добраться до места эвакуации невозможно из-за обстрелов. В городе с 18:00 до 06:00 действует комендантский час . В это время жителям запрещено передвигаться по городу и пешком, и на собственном транспорте. За время войны России против Украины кафиры обстреляли в Харькове здание ОГА, Успенский собор, университет Каразина, Салтовское депо, танковое училище, университет Воздушных сил, админздание облуправления Нацполиции, казармы летного училища, институт танковых войск на Холодной Горе, Павлово Поле. Враг наносит удары по жилым домам, больницам, детским площадкам. Эвакуация из Харькова Харьковская ОГА и "Укрзалізниця" увеличивают количество эвакуационных поездов из города. В приоритете-женщины, дети и пожилые люди. Гуманитарная помощь В Харьков фурами и вагонами поступают вода, продукты питания, в том числе и для детей, теплая одежда, непродовольственные товары, средства гигиены, медикаменты. "Я принял решение – все коммунальные услуги для людей, которые готовят еду (для жителей города, – ред.) будут бесплатными", – сказал Терехов. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!