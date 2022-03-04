Уже девять дней идет война России против Украины. Одесса героически держит оборону, как и все наши города. Время от времени кафиры хотят прорваться в Одессу с моря, но им ничего не удается благодаря ВСУ и территориальной обороне. Детальнее о том, что происходит в Одессе и области сейчас, вся оперативная информация и важные новости для жителей города — в текстовом онлайн материале РБК-Украина. 04:15 УЗ озвучила направления движения пригородных поездов по территории ОЖД на 4 марта. Сегодня будут курсировать пригородные поезда по направлениям: Христиновка — Черкассы — Христиновка Христиновка — Вапнярка — Христиновка Гайворон — Винница — Гайворон Т. Шевченко — Гребенка — Т. Шевченко Т. Шевченко — Христиновка — Т. Шевченко Черкассы — Т. Шевченко — Черкассы Мироновка — Знаменка — Мироновка Т. Шевченко — Высока — Т. Шевченко Т. Шевченко — Помочная — Т. Шевченко Одесса — Вапнярка — Одесса Одесса — Балта — Одесса Одесса — Раздельная — Одесса Одесса — Мигаево Одесса — Колосовка — Одесса Знаменка — Александрия — Знаменка Т. Шевченко — Знаменка — Т. Шевченко Знаменка — Цветочное — Знаменка Мироновка — Цветочное — Мироновка Помошная — Александрия Знаменка — Пятихатки — Знаменка Помошная — Людмиловка — Помошная Помошная — Знаменка — Помошная Помошная — Долинская — Помошная Помошная — Вознесенск — Помошная Расписание поездов уточняйте по ссылке. Ситуация в Одессе и области 4 марта По словам городского головы Геннадия Труханова, одесские власти "ежеминутно совершенствуют обороноспособность города". "Сегодня задача сделать так, чтобы каждый метр одесской земли был под контролем одесситов: ВСУ, полиции, территориальной обороны и самих горожан. Что касается жизнедеятельности города, то все коммунальные службы работают. Кроме того, постоянно усиливаем систему оповещения", — сказал мэр. Сегодня сигнал воздушной тревоги в городе передается : громкоговорителями, официальным сайтом и телеграмм-каналом, телерадиоканалами, церковными колоколом. Уведомления осуществляют райадминистрации и учебные заведения. Комендантский час По состоянию на 4 марта в Одессе и Одесской области комендантский час действует с 19:00 до 06:00 . В настоящее время запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Как работает общественный транспорт в Одессе Учитывая комендантский час, пассажирские перевозки в Одессе осуществляются по следующему графику: с 6 до 7 часов утра – подвоз водителей на рабочие места и прием подвижного состава; с 7 часов – выход на линию подвижного состава; с 17 часов – подвижной состав заходит в депо на обслуживание и охрану; с 17 до 18 часов – развоз водителей по домам. Некоторые маршруты изменены: троллейбус №10 следует по ул. Греческой, далее по маршруту; троллейбус №9 следует Итальянским бульваром на Привокзальную площадь, далее по маршруту; трамвай №3 следует к Старосенной площади. Список адресов коммунальных аптек ул. Мясоедовская, 32 ул. Дворянская, 10 ул. Жуковского, 30 ул. Космонавтов, 11/13 ул. Добровольского, 67 ул. Паустовского, 21А ул. Левитана, 62 ул. Краснослободская, 36 пер. Обсерваторная, 8 ул. Болгарская, 38 ул. Академика Гаркавого, 2 Фонтанская дорога, 110 ул. Академика Филатова, 7А ул. Давида Ойстраха 7. График работы аптек – с 09:00 до 16:00. Карта защитных сооружений гражданской защиты города Одессы и Одесской области Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!