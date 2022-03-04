Суммы за девять дней войны России против Украины стали одним из самых горячих направлений. В этом городе, а также в других населенных пунктах области ежедневно идут уличные бои с оккупантами. Однако Сумщина уже оказывает активное, а главное – действенное сопротивление наступлению. Больше информации о том, что происходит в Сумах и области прямо сейчас, вся самая оперативная информация и самые важные новости для жителей города – в текстовом онлайне РБК-Украина. 05:00 По состоянию на данный момент ситуация в области следующая: В селе Беловодское Роменского района оккупантами захвачен элеватор Дружба-Нова. Террористы требуют переговорщика, СБУ, старосту. Все боятся к ним идти, потому что "они стреляют наповал". В Ахтырке во время авиабомбардировки российские истребители уничтожили местную ТЭЦ. Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления и электроэнергии. В Тростянке русские орки грабят и мародерят: все продуктовые магазины опустошены. Кафиры с автоматами патрулируют город. Местным выходить на улицу небезопасно. Также россияне не дают возможность забирать с улиц труппы мирных жителей. Ситуация в Сумах и области 4 марта Российские кафиры наносят авиаудары по Ахтырке и Сумам. Регулярно бомбят Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Вся область сейчас – "территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска". "Это уже не Путин. Путин — безумный карлик. А сегодня простые россияне убивают наших детей, стариков. Просто уничтожают нашу страну. Без всякой причины. Просто непонятно, почему. Несмотря на то, что у нас разрушена половина Ахтырки, несмотря на то, что у нас уже тысячи погибших, украинцы не остановятся. До последнего человека. Пока будет последний живой украинец, он достигнет того, что России как страны не будет. Или россияне выйдут на улицы и остановят этот геноцид, или мы придем и отомстим" , — комментирует происходящее глава областной государственной администрации Дмитрий Живицкий. Комендантский час По состоянию на 4 марта в Сумской области комендантский час действует с 18:00 до 06:00. Передвижение по городу в это время запрещено. Людей призывают оставаться дома и соблюдать светомаскировку. При звуках сирены срочно нужно перейти в укрытие! В то же время, ежедневно с 7:30 до 17:00 соблюдение общественного порядка в городе контролируют группы патрулирования в составе работников полиции и жителей общины. Как работает общественный транспорт в Сумах Перевозки пассажиров в Сумах осуществляют 4 троллейбуса по направлению Автовокзал – Депо – Автовокзал. Интервал движения – через каждые 15 минут. Автобусы не курсируют. Режим работы: с 8:00 до 17:00, но время может изменяться в зависимости от ситуации по городу. Медики и работники хлебозавода доставляются в места работы спецрейсами. Какие аптеки работают в Сумах Список аптечных заведений, работающих 4 марта в городе, доступен на Google Maps. По ссылке указаны аптеки, продолжающие отпускать медицинские препараты. Добавим, что карта обновляется в соответствии с изменениями в графике работы аптечных заведений. Новая почта в Сумах В администрации Новой почты заверили, что не сиюминутно, но постепенно все посылки будут свезены в грузовое отделение №1 на улице Линейная, 15 . Работа остальных отделений остановлена. Просьба иметь выдержку и не создавать ажиотажа. Карта защитных сооружений гражданской защиты города Сумы Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!