Чиновники Европейского Союза изучают вопрос об ограничении влияния России и доступе к финансам в Международном валютном фонде после ее вторжения в Украину. Это усугубит давление на российскую экономику и финансовую систему, а также станет важным символическим шагом, углубляющим международную изоляцию Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Один из рассмотренных вариантов – полностью исключить Россию из организации, выступающей в качестве кредитора последней инстанции, заявили официальные лица ЕС, хотя некоторые отмечают, что это будет сложно, если не невозможно. "Идет дискуссия, но полное исключение России, вероятно, нереально из-за необходимого кворума", — сказал один из высокопоставленных чиновников еврозоны, имея в виду необходимость широкой поддержки со стороны стран, включая Китай. Другие рассматриваемые варианты включают приостановление права голоса России, а также блокирование ее доступа к специальной валюте МВФ, специальным правам заимствования, заявили официальные лица. Россия оказалась в экономической изоляции после того, как российские войска вторглись в Украину, совершив наибольшее нападение на европейское государство со времен Второй мировой войны. Ограничение России в МВФ может являться частью очередного раунда санкций, поскольку война в Украине идет уже вторую неделю. Россия уже пострадала от замораживания активов своего центрального банка, запрета на доступ в воздушное пространство ЕС, Канады и США, удаления ряда банков из международной платежной системы SWIFT и санкций в отношении группы российских олигархов. Соединенные Штаты и ЕС теперь обеспокоены тем, что Москва, лишенная большей части своих резервов в размере 630 миллиардов долларов, может получить доступ к резервам МВФ в размере 17 миллиардов долларов, которые она получила в прошлом году, когда МВФ увеличил их для борьбы с пандемией COVID- 19. Официальные лица подтвердили, что хотя обсуждалось ограничение прав России на членство в МВФ и блокирование ее доступа к SDR, дискуссия была еще более широкой, что касается членства Москвы. "Идет дискуссия о том, чтобы исключить Россию из всех международных финансовых институтов", – сказал второй высокопоставленный чиновник еврозоны, добавив, что обсуждение МВФ в основном касалось того, как помешать Москве использовать свои SDR. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.