Подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил 4 марта сбили очередной вражеский штурмовик Су-25. Место, где сбили истребитель, не называется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский Су-25 вместе с пилотом", — написал он. Залужный напомнил, что с начала войны уже сбиты 37 самолетов и 37 вертолетов противника. Как сообщалось, 4 марта вражеский штурмовик Су-25 был также сбит над Волновахой (Донецкая область). Также ВСУ ликвидировали вражеский самолет. Вблизи Волновахи в Донецкой области был сбит российский истребитель Су-34. А над городом Ирпень (Киевская область) был сбит вражеский самолет Су-30. Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.