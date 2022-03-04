Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских обстрелах Запорожской атомной электростанции в Энергодаре ночью 4 марта и последующем пожаре на территории АЭС. Глава государства отмечает, что кафиры бьют по станции прицельно и готовились к такой атаке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на срочное обращение Зеленского. Президент предупредил, что такие обстрелы могут закончиться повторением Чернобыльской катастрофы и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия агрессоров. "Европа сейчас должна проснуться!" — подчеркивает он. Зеленский заявил, что прямо сейчас горит самая большая атомная электростанция Европы, и сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. "Это танки, оборудованные тепловизорами. То есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились", — сказал глава государства. "Обращаюсь ко всем украинцам, всем европейцам, всем людям, которые знают слово "Чернобыль". Кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции — это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч. .Россия хочет это повторить, и уже повторяет, но в шесть раз больше! Европейцы, проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам – российские войска обстреливают атомную станцию в Украине, Запорожскую атомную электростанцию. Это город Энергодар. Там шесть энергоблоков… Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв – это конец всем! Это конец Европы, это эвакуация Европы… Только срочные действия Европы могут быть приостановлены российскими войсками", — заявил Зеленский.

Видео: Зеленский отреагировал на вражеские обстрелы Запорожской АЭС ночью 4 марта Как сообщалось, в Запорожскую АЭС пропустили пожарных для ликвидации возгорания. На станции отключили 3-й энергоблок и теперь там работают только 4. Ранее из-за обстрела российскими войсками Запорожской АЭС министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.