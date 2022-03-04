Генсек НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует дальнейшую эскалацию в Украине в результате агрессивных действий РФ.

Об этом Столтенберг заявил после чрезвычайного заседания Североатлантического совета, сообщает «Европейская правда».

Столтенберг заявил, что война России в Украине — это самая плохая военная агрессия в Европе за десятки лет, с обстрелами жилых домов и безрассудными действиями на ЗАЭС.

«В ближайшие дни, вероятно, будут хуже. С большим количеством смертей, страданий и разрушений. Российская авиация применяет все более тяжелое оружие и продолжает атаки по всей стране», — заявил Столтенберг.

«Мы призываем президента Путина немедленно остановить войну и вывести все войска из Украины без выдвижения условий», – сказал генсек НАТО.

Он обратился к Путину с призывом перейти к переговорам.