Российский "Град", стрелявший по домам мирных жителей Харькова в Северной Салтовке 3 марта, был уничтожен контрбатарейной работой наших военных. Об этом сообщили в ВСУ. "Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и совершала вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города", — говорится в сообщении. Напомним, что по информации ГСЧС, 3 марта в 15:40 микрорайон Северная Салтовка обстреляли кафиры. В результате произошло разрушение многоэтажных жилых домов и построек. В ВСУ также сообщили, что за все время в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой кафиры наносили коварные удары. О том, что происходит в Харькове прямо сейчас можно следить в нашем онлайне. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!