Россия напала на Украину 24 февраля. После этого некоторые страны выступили в поддержку Украины и даже отменили визовый режим. Об этом сообщает РБК-Украина. Какие страны отменили для украинцев визы В частности, после нападения России на Украину многие европейские страны приняли к себе украинцам, вынужденным покинуть свои дома. Польша Страна принимает украинцев без биометрического паспорта и сертификатов полной вакцинации. Чтобы пересечь границу, нужен только документ, удостоверяющий личность. Словакия Словакия готова принять всех украинцев, бегущих от войны. Въезд разрешен даже гражданам без действительного паспорта. Эстония Украинцы смогут оставаться в Эстонии, даже по истечении срока оснований для пребывания в республике. Также украинцы, у которых нет биометрического паспорта, тоже могут попасть в страну. Ирландия Украинцы, планирующие ехать в Ирландию, могут в ближайшее время делать это без визы. У тех, кто прибудет в Ирландию, будет 90 дней по прибытии, чтобы узаконить свое пребывание в стране. Это решение будет постоянно просматриваться, а его влияние будет тщательно отслеживаться. ОАЭ Украинцы, которые приедут в ОАЭ имеют право на безвизовый въезд и пребывание на территории Эмиратов. Если граждане Украины въехали в Эмираты до 3 марта 2022, то смогут находиться на территории там до одного года при условии прохождения соответствующей процедуры продления пребывания в ОАЭ. Ранее сообщалось, что беженцам из Украины разрешили жить и работать в ЕС до 3 лет. Также мы писали, что в Госпогранслужбе сообщили, сколько военнообязанных вернулось в Украину. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!