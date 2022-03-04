Руководство украинской столицы решило не менять время комендантского часа на 5-6 марта. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА. Время комендантского часа в выходные не изменится. Она продлится с 20:00 до 07:00. Киевлян попросили максимально ограничить передвижение по городу и до начала комендантского часа. Призывали сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям. Подробнее о том, что происходит в столице сейчас, важные новости и оперативная информация – в текстовом онлайне РБК-Украина . К слову, Вооруженные силы уничтожили систему "Град" кафиров, из которой обстреливали Харьков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.