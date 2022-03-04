Американская компания Microsoft, являющаяся разработчиком операционной системы Windows, приостановила продажу и предоставление услуг в России. Решение связано с военным преступлением агрессора против Украины. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Microsoft. "Сегодня мы объявляем, что останавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", – пишет прессслужба. Стоит добавить, что 2 марта об остановке работы в России объявила и Oracle — вторая величина доходов компания по выработке программного обеспечения в мире. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt Red. Война России против Украины длится девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.