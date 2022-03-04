Украина призвала США не допустить ядерную катастрофу из-за обстрелов Запорожской АЭС. Минэнерго просит закрыть зону полетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в Facebook. "Только что провел телефонный срочный разговор с министром энергетики США госпожой Дженнифер Гренголм. Сообщил, что российские войска обстреливают ЗАЭС с воздуха и танков. На станции пожар и это может быть величайшей катастрофой за все время существования человечества! Пожарных кафиры не пускают на территорию станции". обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной", – написал Галущенко. Сейчас на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои – украинские военные дают отпор российским оккупантам, пытающимся продвинуться к АЭС с целью захвата. Напомним, что 3 марта оккупационные войска РФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.