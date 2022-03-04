Новая почта внесла изменения в график работы 4 марта 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании. В частности, часть отделений в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове работают с 8:00 до 18:00. Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 9.00 до 17.00. В субботу с 9.00 до 18.00, воскресенье – выходной. Также, какие отделения работают на 4 марта 2022 года, можно узнать по ссылке. Ранее мы сообщали о графике работы Новой почты и Укрпочты. Также мы публиковали список ссылок на официальные источники информации в Украине. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!