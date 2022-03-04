Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Запорожской атомной электростанции, где российские оккупанты ведут обстрелы. Напомним, в Энергодаре в ночь на 4 марта произошел пожар. Глава государства подчеркивает, что оккупанты бьют по станции прицельно и готовились к такой атаке.

Президент предупредил, что такие обстрелы могут закончиться повторением Чернобыльской катастрофы, и призвал мир безотлагательно отреагировать на действия агрессоров: «Европа сейчас должна проснуться!».

Зеленский заявил, что загорелась самая большая атомная электростанция Европы, а российские танки расстреливают атомные блоки: «Это танки, оборудованные тепловизорами. То есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились».

«Обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, которые знают слово «Чернобыль». Кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции — это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч человек. Россия хочет это повторить, и уже повторяет. Но в шесть раз больше!».

Он также добавил, что Украина — это 15 атомных блоков, если будет взрыв — конец всем. По состоянию на 9:30, пожар на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре локализовали и ликвидировали. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был в учебно-тренировочном корпусе ЗАЭС, то есть в административной части станции. В ГСЧС рассказали, что был отключен 3-й энергоблок, работать оставили только четыре. Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации нет.